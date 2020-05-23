İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iftarı İkiyaka Dağları'ndaki askerlerle yaptı

Bakan Soylu, Hakkari'deki temasları kapsamında, beraberinde Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ile Yüksekova ilçesine geldi.

SON İFTARI ASKERLERLE YAPTI

Buradan İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'ne geçen Soylu ve beraberindekiler, üs bölgesindeki askerleri ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Bölgedeki askeri faaliyetlerle ilgili bilgi alan Soylu, daha sonra mevzide askerlerle iftar yaptı.

"GİRİLEMEZ" DENİLEN BÖLGE 2017'DE TEMİZLENDİ

PKK'lı teröristlerin "girilemez" dedikleri İkiyaka Dağları 2017 yılında temizlenmişti. Mehmetçik, o dönem Ramazan Bayramı'nda bölgeyi temizledikten sonra dağlarda Türk bayrağı açıp bayram namazı kılmıştı.