Bakan Albayrak'ın eşi için ahlaksız paylaşımlarda bulunan hesapların bir kısmının FETÖ'cü olduğu tespit edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan ahlaksız paylaşım yapanların gözaltına alındığını bildirdi. Söz konusu paylaşımları yapan sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışı kaynaklı ve FETÖ'cü olduğunu belirtti.

"BİR BÖLÜMÜ YURT DIŞINDAN VE FETÖ'CÜ"

Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar, sabaha kadar savcı ve polisler marifetiyle gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve FETÖ'cü olması yine tespitimiz. Söz, çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız."