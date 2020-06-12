İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı

İtalya Kupası'ndaki Juventus maçı öncesinde Milan'da Zlatan İbrahimovic krizi patlak verdi.

Ocak transfer döneminde Milan'a katılan yıldız forvet Zlatan Ibrahimovic, kulübü ile yeniden sözleşme imzalamak istiyor. Ancak İtalyan kulübü yeni sözleşme için sezon sonunu bekleme niyetinde.

Geçirdiği alt adele yırtığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak Ibrahimovic, görüşmelere devam etmek istese de; Milan CEO'su Ivan Gazidis'le yaşadığı tartışma nedeniyle görüşmeler henüz netlik kazanmış değil.

IBRAHİMOVİC BEKLEMEK İSTEMİYOR

Milan sözleşme görüşmelerini sezon sonuna ertelemek istiyor ancak 38 yaşındaki forvetin beklemeye niyeti yok. Diğer seçeneklerini de değerlendiren Ibrahimovic, yeni sözleşmesinde 4 milyon euroluk yıllık ücretinin korunmasını istiyor.