HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı

İtalya Kupası'ndaki Juventus maçı öncesinde Milan'da Zlatan İbrahimovic krizi yaşanıyor. Yeni sözleşme imzalamak isteyen İsveçli yıldıza İtalyan kulübü, sezon sonunu işaret etti.

12.06.2020 16:14 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:22

İtalya Kupası'ndaki Juventus maçı öncesinde Milan'da Zlatan İbrahimovic krizi patlak verdi.

Ocak transfer döneminde Milan'a katılan yıldız forvet Zlatan Ibrahimovic, kulübü ile yeniden sözleşme imzalamak istiyor. Ancak İtalyan kulübü yeni sözleşme için sezon sonunu bekleme niyetinde.

Geçirdiği alt adele yırtığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak Ibrahimovic, görüşmelere devam etmek istese de; Milan CEO'su Ivan Gazidis'le yaşadığı tartışma nedeniyle görüşmeler henüz netlik kazanmış değil.

IBRAHİMOVİC BEKLEMEK İSTEMİYOR

Milan sözleşme görüşmelerini sezon sonuna ertelemek istiyor ancak 38 yaşındaki forvetin beklemeye niyeti yok. Diğer seçeneklerini de değerlendiren Ibrahimovic, yeni sözleşmesinde 4 milyon euroluk yıllık ücretinin korunmasını istiyor.

İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
Haber Yorumları (1)
MEHMET: Futbol aşkı işte
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı Spor
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı Spor
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı 'Maske' filmini hatırlattı Spor
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı "Maske" filmini hatırlattı
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti Spor
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Beşiktaş Kulübü, 'Bırakmam Seni' kampanyasını tanıttı Spor
Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasını tanıttı
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı Spor
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Beşiktaş Başkanı Çebi, 300 milyon TL hedeflenen 'Bırakmam Beşiktaşım Seni' kampanyasını başlattı
Beşiktaş Başkanı Çebi, 300 milyon TL hedeflenen "Bırakmam Beşiktaşım Seni" kampanyasını başlattı
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
Galatasaraylı Muslera, oğluna 'Ege Muslera' adını veren taraftara teşekkür etti
Galatasaraylı Muslera, oğluna "Ege Muslera" adını veren taraftara teşekkür etti
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
Tenisin kötü çocuğu, ikiz kardeşlerin arasında kaldı
Tenisin kötü çocuğu, ikiz kardeşlerin arasında kaldı
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Juventus, Milan karşısında Cristiano Ronaldo'ya güveniyor
Juventus, Milan karşısında Cristiano Ronaldo'ya güveniyor
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Demet Evgar Yasmin Erbil Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Semih Özsoy Servet Yardımcı Tahir Karapınar Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Kadın Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 16:32:30. #1.14#
title