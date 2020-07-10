İbrahim Tatlıses'in kızından gündemi sarsacak sözler: Babamın çevresi tarafından taciz edildim

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gece Cihangir'de nişanlısı Levent Dörter ile yürürken objektiflere yansıdı. Kendisine ev vereceğini söyleyen sonra da vazgeçtiğini ileri süren Dilan Çıtak Tatlıses, babasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"YÜZÜĞÜMLE ARABA ALINMAZ AMA BENİ MUTLU ETTİ"

Yeni albümü için hazırlık yaptığını söyleyen Çıtak, "Öncelikle eylül ayında çıkacak olan albümüm için hala hazırlık yapıyorum. Aranjesi, kayıtları, stüdyo zamanı, düzenlemeler... Onlarla uğraşıyorum" ifadelerini kullandı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; parmağındaki yüzüğü dikkat çeken Dilan Çıtak, "Yüz bin Euro'ya aldık, zenginlik böyle bir şey işte' dermişim... Levent, bunu daha önce yaptırmıştı. Bu ikinci yüzük, hediye etti. Öyle çok bir şey değil yani bununla araba almazsın ama güzel, mutlu edici bir şey. Hoşuma gitti, sürpriz yaptı. Düğünü erteledi, bununla kendini affettirdi" şeklinde konuştu.

"BABAMIN ÇEVRESİ TARAFINDAN TACİZ EDİLDİM"

"Babanız İbrahim Bey ile aranız nasıl, sular duruldu mu?" sorusuna ise Tatlıses, şu cevabı verdi:

"Hayır, sular durulmadı. İnsanlar bana el verilmeden çıkıp, konuştum sanıyor. İki sene önce yapılan bu yanlışa şimdi canım sıkıldı, hayata geçirdim sanıyor ama insanların şunları bilmesini isterim; bunca zaman sustum, bunca zaman yapılan birçok haksızlığa boyun eğdim, birçok adaletsizliğe, işime engel olunmasına sustum... İşime o taraftan ismi lazım olmayan kişiler tarafından çok engel olunmaya çalışıldı. Babam değil ama onun çevresinden işime kadar, yapımcıma kadar arayıp taciz edildim. Hatta işimin durdurulması için ellerinden geleni yaptılar. Bunlara rağmen sustum çünkü çok fazla şey yapıldı. Bu babam tarafından değil asla ama onun çevresi tarafından yapıldı."

"BABAM DOLDURUŞA GELİYOR"

"Babamın bunlardan bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Onun bu tarz şeylerden bilgisi yok. O sadece çok fazla doldurulur, çok fazla dolduruluşa gelir etrafı tarafından. İnsanlar bana bir şey yapılmadığı için ya da adaletsizlik var diye dayanamayıp, konuşmaya başladığımı sanıyor. Hayır! Ben bugüne kadar her zaman sustum çünkü umurumda değildi fakat bugün bana demek ki babam tarafından ne yapılmış, ne denmiş, nasıl bir yanlış yapılmış ki benim artık canım yanmış.

Sabrımın sonuna gelmişim, konuşuyorum. Bunu İbrahim Bey'e sorun. Hani 'Ne olmuşta Dilan artık patlama noktasına gelmiş?' diye. Lütfen, rica ediyorum. Babama sorun, cevabını versin fakat bu 'Bana ev vermiyorlar, bana araba vermiyorlar, bana para vermiyorlar, bana şunu almıyorlar' değil. Bundan dolayı konuşulmadı."

"BANA DÜŞÜNÜLDÜĞÜ GİBİ İMKANLAR SUNULMUYOR"

'Dilan'a ne yapıldı da Dilan artık geçmişteki ayıpları şu an gündeme getirdi?' İşimle uğraşıldı, ben bunlarla uğraşacağım diye kendi mesleğime harcamak istediğim enerjiyi harcayamadım. 'Dilan neden 5 senede 2 single çıkardı?' İnsanlar 'Tatlıses soyadı ona bir sürü imkan veriyor, Dilan'a bir sürü imkan sunuyor, yapıyor yapıyor bir türlü olmuyor' sanıyor.

Halbuki daha hiçbir şey yapmıyorum çünkü öyle insanların gördüğü, gösterildiği gibi imkanlar sunulmuyor bana. Tam tersi bir de eksi bakiyedeyim. İşime olan enerjim tükendi. Tam bir eksi bakiyedeyim, bu savaşla uğraşıyorum. İnsanlar 'Ne güzel, soyadını da aldın, avantajlısın sen. Neden bir şeyler yapıyorsun da olmuyor?' diyor.

Öyle bir şey değil, tam tersi. Artık bir beni bırakın da işime, gücüme odaklanayım. 5 senede 2 single çıkaracağıma, 5 senede 50 single çıkarayım, hak ettiğim değeri alayım. Bunları babama sorun, o cevabını versin."