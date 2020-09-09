İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım

Geçtiğimiz aylarda büyük oğlu ile bir meseleden dolayı karakolluk olan İbrahim Tatlıses, dün akşam dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Fazla çocuk yapmanın pişmanlık olduğunu söyleyen Tatlıses, kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN DEDİĞİ GİBİ 3 ÇOCUK YETER"

Yakın zamanda ekranlara geri dönecek olan Tatlıses, dün akşam Twitter'dan "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile!" dedi.

9 YIL SONRA EKRANA GERİ DÖNECEK

Yıllar önce geçirdiği talihsiz kaza sonrası ekranlardan uzak kalan İbrahim Tatlıses, İbo Show ile Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 9 yıl aradan sonra ekranlara dönecek olan Tatlıses'in yeni programı Ekim ayında yayınlanmaya başlayacak.