İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı

Yıllar önce geçirdiği kaza sonrası ekranlardan uzak kalan 68 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük olan 26 yaşındaki Gülçin Karakaya ile aşk yaşamaya başladı. Önceki gün birlikte kameralara yakalanan çift, aralarındaki yaş farkıyla herkesi şaşkına çevirdi.

POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak Ayşegül Yıldız ile evlenen ve bir kız çocuğu olan Tatlıses, yeni bir aşka yelken açtı. Kısa sürede gündem olan Gülçin Karakaya, Instagram hesabını gizli kullansa da yaptığı paylaşımlar Snob Magazin tarafından ortaya çıkarıldı. Karakaya, pozlarıyla adından söz ettirmeyi başardı.

"BEN KADINSIZ YAPAMAM"

Geçtiğimiz gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına röportaj veren İbrahim Tatlıses, yakınında oturan yeni sevgilisi sorulunca "Ben kadınsız yapamam" diyerek espri yapmıştı.

İşte Gülçin Karakaya'nın Instagram pozları...