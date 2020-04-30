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İBB Meclisi Olağanüstü toplanacak

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin olağanüstü toplantısı için yapılan izin başvurusunun uygun bulunduğunu duyurdu.

30.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:50

Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin "Olağanüstü Toplantıya Davet Edilmesi" için valilikten izin talebinde bulunulduğu belirtildi.

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SOSYAL MESAFE ŞARTIYLA KABUL EDİLDİ

Açıklamada, "Söz konusu talep, 'Sağlık tedbirleri ve Sosyal mesafeye uyulması kaydıyla' Valiliğimizce uygun bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.

SON TOPLANTI 1,5 AY ÖNCE YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi son toplantısını 1,5 ay önce 12 Mart tarihinde yaptı.