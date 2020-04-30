İBB Meclisi Olağanüstü toplanacak

Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin "Olağanüstü Toplantıya Davet Edilmesi" için valilikten izin talebinde bulunulduğu belirtildi.

SOSYAL MESAFE ŞARTIYLA KABUL EDİLDİ

Açıklamada, "Söz konusu talep, 'Sağlık tedbirleri ve Sosyal mesafeye uyulması kaydıyla' Valiliğimizce uygun bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.

SON TOPLANTI 1,5 AY ÖNCE YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi son toplantısını 1,5 ay önce 12 Mart tarihinde yaptı.