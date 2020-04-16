İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, İstanbul Büyükşehir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'ndan kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

"ŞOFÖR BAYGINLIK GEÇİRDİ"

Baygınlık geçiren şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kazanın meydana geldiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam 16.55'te Metrobüs hattındaki İBB Sosyal Tesisleri ile Küçükçekmece istasyonları arasında karşı yönlerden gelen iki aracımız çarpıştı. Üzücü kazada 2 yolcu ve her iki aracın şoförü yaralandı. İlk belirlemelere göre kaza bir şoför arkadaşımızın baygınlık geçirmesi üzerine yaşandı. Kazanın ardından otobüste sıkışan şoför arkadaşımız hastaneye kaldırıldı.

"YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Aldığımız bilgilere göre, kazada yaralanan 2 yolcu ve 2 şoförün durumları iyi. Baygınlık geçirdiği ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği için kazaya sebebiyet verdiği belirlenen şoförümüzün de durumu iyi. Metrobüs hattımız her iki yöne de trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor"

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Öte yandan, kaza nedeniyle metrobüs seferleri çift yönlü durunca yüzlerce yolcu araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. Yapılamayan metrobüs seferleri nedeniyle yolcular metrobüs duraklarına alınmadı.

Aktarım istasyonu olan Cevizlibağ'da ise kısa süreli yoğunluk yaşanırken metrobüse binemeyen yolcular E5 Karayoluna çıkarak otobüslere binmeye çalıştı. Yolcular duraklarda yoğunluk oluşturdu, sosyal mesafe hiçe sayıldı.