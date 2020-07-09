İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sakarya'da meydana gelen patlamanın ardından havai fişek kullanmayacaklarını açıkladı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabında şunları yazdı: "Az önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile konuştum 'Bundan sonra havai fişek görünce aklımıza Sakarya gelecek. Öyle bir acı ki bu hiç kimsenin görmek isteyeceğini de sanmıyorum. Bizim için de bitmiştir. Artık İstanbul'da kullanmayacağız" dedi.

FARKLI BELEDİYELERDEN YASAKLAMA GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Edirne Belediyesi etkinliklerinde havai fişek kullanmama kararı aldı. Datça Belediyesi, Fındıklı Belediyesi, Atakum Belediyesi, Küçükçekmece Belediyesi ve Bakırköy Belediyesi ilçe genelinde havai fişek kullanımının yasaklandığını duyurdu.