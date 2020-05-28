İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı

İBB, İstanbul'da olası bir deprem anında ve sonrasındaki iletişim problemlerini çözmek amacıyla bir yarışma düzenledi. 28 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışmaya katılan 14 takım, farklı projeler üzerinde çalışacak.

"MÜTHİŞ İŞLER ÇIKACAĞINI UMUYORUM"

"Deprem Hackhatonu" adıyla gerçekleştirilen yarışmanın katılımcılarıyla telekonferans yöntemiyle bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Müthiş işler çıkacağını umuyorum. Aslında kendinizi, güzel aklı ve bilimi önceleyen insanlarımıza, kendi ilgi alanlarında bıraktığınızda, işiniz kolaylaşıyor. Umarım buradan çıkacak neticeler, şehrimizin en büyük sorununa ışık tutacaktır. İnşallah yarışma sonuçlanır sonuçlanmaz, neticeleri üzerinden tekrar konuşuruz ve değerli katılımcılarla, başka konularda da iş birliğine devam ederiz. Biz hazırız. İstanbul sizlerin; hepimizin. Beraber üreteceğiz. Beraber sorunları çözeceğiz. İnanılmaz moral buldum ve inanılmaz umut dolu oldum" dedi.

YEŞİL İÇECEK DETAYI

Öte yandan İBB tarafından servis edilen fotoğraflarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun video konferans sırasında önünde detoks içeceği olduğu değerlendirilen yeşil bir sıvı dolu bardak olduğu görüldü.

HACKHATON NEDİR?

Belli bir ortak fikre sahip insanların, belirli bir süre içerisinde, takım çalışması halinde, aynı ortamda aynı havayı soluyarak yaratıcı fikirlerini kodlara dökme halidir.