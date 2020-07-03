Hyper Scape nasıl oynanır? Hyper Scape sistem gereksinimleri neler? Hyper Scape ne zaman çıkacak? Hyper Scape dropp nasıl düşürülür?

3 Temmuz 2020 tarihinde kapalı beta olarak yayınlanan yeni Battle Royale oyunu olan Hyper Scape, oyuncular tarafından hem çok beğenildi hem de eleştirilere maruz kaldı. Loot yapmaya çok fazla yönlendirme olduğu düşünülen oyunda güncellemelerle değişiklikler illaki olacaktır. Şehir tabanlı olan oyunda savaşmak yerine saklanmak daha ön plana çıkmaktadır. Oyuncuları shooter rolünden çok looter rolüne yönlendirdiği söylenen Hyper Scape konusu nedir? Hyper Scape sistem gereksinimleri neler?

HYPER SCAPE KONUSU NEDİR? HYPER SCAPE NASIL OYNANIR?

Squad ve solo seçenekleri olan oyunda en fazla 3 kişilik takım olabilirsiniz. 99 kişi ile başlayan savaş, battle royale moduna eklenen yeni bir oyundur. Hızlı tempolu FPS oyunu olan hem PC hem de konsol için uygundur.

Apex Legends ve Valorant gibi Twitch yayıncıları ve Youtuber'larla işbirliği yapan Ubisoft'un yeni oyunu hakkında yorumlar gelmeye devam ediyor.

Haritada uçağın uzak geçtiği yerlere gitmek bile oldukça kolay olduğu söyleniyor. Oyun içerisinde sağlık kiti, zırh, el bombası veya araç yok. Oyuncu sahip olduğu bir eşyanın kopyasını alabilir ve böylece silahını ve hack'i yükseltebilir. Bu oyunda "fusing" yani kaynaştırma olarak adlandırılmaktadır. Silah yükseltmelerini başarılı bir şekilde tamamlayan oyuncular çok daha iyi bir sonuç alacaktır. "Hack"i yükselterek ise zıplama yetenekleri ve duvar arkası / kapı arkası görme yetenekleri artacaktır.

Silah yükseltmesine örnek olarak keskin nişancı silahlarının etkinliği verilebilir. İlk alındığında iki headshot ile rakibi öldürebilme imkanı varken, yükseltme yaparken tek headshot ile rakibi öldürebilirsiniz. Oyun içerisinde ölen takım arkadaşını kaldırma durumu da vardır. Bir kişi ayakta ise hala umut var demektir! Takım arkadaşınız yeniden doğma noktasına ulaşana kadar sizde hayalet bir oyuncu olarak haritayı dolaşabilirsiniz.

TAÇA ULAŞ VE BİRİNCİ OL! HYPER SCAPE TAÇ NE İŞE YARIYOR?

Klasik bir battle royale modu olarak kapanan alana dikkat etmelisiniz ve yaşayan son takım olmak için savaşmalısınız. Eğer "Taç"ı alarak kazanmak isterseniz, ona ulaşmalı ve 45 saniye boyunca Taç'a basılı tutmak zorundasınız. Bu hızlı ve rekabet dolu oyunda Taç'a ulaşmak hiç kolay olmayacak.

Oyun içerisindeki en önemli farklardan biri her oyunda rastgele olarak farklı modlar gelecek olması. Yine 99 kişilik battle royale modunda olacaksınız fakat haritada birden yer çekimi kapatılabilir, haritadaki tüm düşmanlar bir an görülebilir. Twitch yayıncılarının ortaklığı ile hazırlanan oyunda, bu etkinlikler oylanabilir.

Hyper Scape ücretsiz oyunlardan biridir. Bu kulvarda Fortnite ve Apex Legends ile karşı karşıya geleceği de kesin. Apex Legends ile hız, animasyonlar ve kayma efektleri ile çok benzemektedir.

Binadan binaya gerçekleşen çatışmalar daha kolay geçerken, açık alanda zor durumda kalmak olası bir durumdur. Zıplama rampaları ile zıpladıktan sonra bina üstündeki rakibe atacağınız headshot ile oyuna daha da ısınacağınız kesin.

Oyunda şu an olan tek sorun oyuncuların yavaş oynaması. Battle Royale modu için sıkıcı bir durum olarak görülen bu koşul zamanla agresif moda dönecektir diye umut ediyoruz.

HYPER SCAPE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3 Temmuz 2020 tarihinde kapalı beta testi gerçekleşecek oyun, 12 Temmuz 2020 tarihinde piyasaya sürülecek. Ubisoft üzerinden kayıt yaptırmayı unutmayın.

Daha sonra PlayStation 4 ve Xbox One için de uygun olması bekleniyor.

HYPER SCAPE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

En düşük sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i3-6300 / AMD FX-4350

RAM: 4 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 640 / Radeon HD 7730 1 GB

Video RAM: 1 GB

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci:Intel i5 3570K / Ryzen 5 CPU veya daha iyisi

RAM: 8 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290 8 GB

Video RAM: 8 GB

HYPER SCAPE dropp NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Twitch yayıncıları ile geliştirilen oyunda dropp düşürmek için aşağıdaki yayıncılardan bilgilendirme alabilirsiniz:

2mgovercsquared

4GamersHQ

5hizzle

5tat

A_Seagull

Aaron Flynn

Abulic

Acemodai

Achterklap

Aculite

Adam Johnson

Adam Tong

Adeptthebest

Airwaks

Akytio

Alex Smith

Alexelcapo

Alexia Raye

alexisayeee

Alucc

Andrew Green

Aniemal

AnneMunition

anniefuchsia

apvideo

aquafps

Areliann

ashek

Ashley Griffis

asikaav2

asivrs

aSmoogl

AtomicMarie

AverageAden

Avori

Azox360

BackdraftLIVE

Bast_50

BattleBugPlays

Becca

Ben Paradise

Ben Thompson

bigcheesekit

BikiniBodhi

BlackElEspanolito

blackoni

bladeboques

Bladecito

Bonjwa

BrofishTV

Bstaaard

Caliverse

Caramelo

Carranco

Cassandra Hughes

Charlotte Murphy

Chefstrobel

Chipsette

ChocoTaco

Chris Trott

Cloakzy

Clockwork

covertgg

CrReaM

Cyqop

D__Rich

D1RTYD3VIL

d3n7y

Daddy_Law_69

Dahmien7

Daniel Kirby

DapperJameson

dasMEHDI

DataDave

Deanne Pierre-Pacquette

Delux

dhalucard

Dheylo

DIAMANTJEWEL

dizzykitten

DJTechLive

Doigby

Doktor Froid

DonFreez

downtoquest

DragonEddy

Draven

Drid

DrLupo

drnkie

DSPStanky

dummy

Durdengaming

dyrus

Electra

Elisery

ElRichMC

emilybarkiss

emongg

emzia

Eoghan Nagle

Erinasimon

Eskea

Espe_be

ettnix

Everyeye.it

execcs

ExVSK

Ezektoor

Fareeha

fatal1ty

FEELFIFAANDGAMINGTV

Felipez360

feralwife

Ffearfful

Fishc0p

Fl0m

Flexz

fluck

FortuTheGamer

Franchesca

Friskk

Fuslie

gabbie

GabboDSQ

GameDojo

GameGearTV

gamingethos

Giggand

goldglove

gom4rt

Gotaga

Greenskull

grimmmz

Gronie7

GustafGabel

H3roDK

Hadz

HAL

HarrisHeller

Hatfilm

hcjustin

Heaven

Hey Stan

HighDistortion

HollywoodBobLIVE

Holo

Howlmighty

Huskerrs

hutch

IamBixMax

iambrandon

iamlucymae

icyrayne

Ifdeez

Ignorance

Il Buon Pulse

Il Solito Mute

IlloJuan

imjahova

Inzaynia

Ippaku

iskys

IssyTheOne

itsOGPICKLE

JackFrags

Jake Freeman

jakenbakelive

JanKz

jenaurf

JessieTV

Joseph B 93

Jotitabe

Jovenshire

JustRyuk

kalamitytv

Kalle

Kaquka

KateHassun

katgunn

KatjaWasTaken

Kayleigh Wordley

Kayzr

kcNL

Kenzo

Khaldor

Kieran Hedger

Kikachan87

Kimuh

KingGeorge

kingprodigy

kingrichard

Kittyplays

Knekro

kp5ive

Kratt

kregme

Krystalogy

kyr_sp33dy

Lanaoxf

Lasercorn

LazaPlays

Leah Alexandra

Legiqn

LenaAxios

LesPlayersduDimanche

Leviathan

Lewis Stewart

Lexaaoff

Liam Reardon

Lifeofrio

lifestomper

lil_lexi

LIRIK

LittleBigWhale

Locklear

Lory

LosAmigos

lost

Loveabilities

LP Massive

Lucas Rojo

LuckyShots

Lurn

Lusorkoeffizient

luuap

LyndonFPS

MacieJay

magikmyke11

Majintaj

Maka91Productions

Makina

malik4play

MarcusKron

MarieWatson

markstrom

Martyn Littlewood

Mathia

matimi0

Matthew Patrick

Matthew Weathers

maxim

MaximeMXM

Maylenchan

Meghan_yeah

MeLoOnie

Meloudya

mendo

Mexify

Mickalow

MissClick_LIVE

mizkif

moczy

mogamu

monstersandexplosions

Mori

Moyorz

MrRatSuper

MSSH

msteamkk

Multiplayer.it

myth

NandoNVO

nategibson

Nerdocracy

Nick McMordie

nickbunyun

nickmercs

Ninjayla

nmplol

Nnarcos

noisybutters

Nonetheghost

Nookyyy

NorajBBQ

Notcolln

Nvad3

Nysira

OfficerStealth

Okaydrian

OMGitsfirefoxx

one_shot_gurl

Oraxe

Pain

Panduhhxo

Paracetamor

paul simon

Pazos

PeperTV

Phyzikk

Pietsmiet

pikachulita

Potxeca

Pow3r

Pro_Kesadia

ProblyOvr9000

puhdado

Puxque

pwnstarzdotcom

quarterjade

QueenGiorgia

raptor

Raynday Gaming

repazmois

RevedTV

Revenantlol

rita

Robi

Ross Hornby

royalewithcheesetv

Rubius

Rumathra

rxysurfchic

Ryan Bushell

Saar

Sacriel

Samora

sanchowest

Serpiente

Shayt0n

sheriffeli

Shinobuusenpai fbaftermath

Shoxx_

sidearms4reason

sigils

siraaerios

SkyrrozTV

Skyyart

SlammySammy

Sly

snipernamedg

snoxh

SodaPoppin

Soki

Solaaaa

SOLARY

SOLIDFPS

Sonii

Sophie Keen

Squeezie

stealthzf

Stermy

stianblipp

Storto Ma Non Troppo

Streamii

Strippin

Sunni

SuperPinkyKitty

Supr3m3

swiftor

Symfuhny

SypherPK

tannerslays

TarmacBE

Tejbz

teknikalx

Teknoyd

Teo

TeVeelGevraagd

tfue

The Lioner YT

The Real Marzaa

TheCatacroquer

Thedandangler

thedeluxe4

thedirewolf

TheKristenRae

themacroshow

theoceaneopz

therealturboman

Thor

THZ_TV

TKBreezy

Tom Payton

Tom Stoddart

Tomas Boxwell

Tonton Artheon

Tony FPS

trapgod

TSM_Reps

tsm_viss

Tuberanza

TurboTekno

TVJHONSON

Ulises

unrooolie

utxjgthedon

v5at

Valter

Veritas

vernnotice

verz

VioletStClaire

VKingplays

William Boeva

Winghaven

Wisethug

wootystyle

x6flipin

xmiramira

xpertthief

xqcow

xSyoss

yasmo

yelo

yumi

Zironic

zombaekillz