Huzurevi nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla huzurevi mi, öte beri mi? Huzurevi ne demek?

Huzurevi kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, huzurevi TDK'ya göre nasıl yazılır? Öte beri nasıl yazılır? Öte beri mi, öte beri mi? TDK'ya göre huzurevi kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE HUZUREVİ NASIL YAZILIR?

Öte beri: Yanlış

Huzurevi: Doğru

HUZUREVİ İLE ÖRNEK CÜMLELER

huzurevi

isim, (huzu'revi)

Yaşlanmış kimselerin bakımlarının yapıldığı ve barındığı kurum.