Hüzünlü sözler | Kırgınlık sözleri , kırgınlıkla ilgili sözler

En güzel sözler serisine hüzünlü sözler ve kırgınlık sözleri ile devam ediyoruz. Duygularınızı daha iyi ifade etmek için derlediğimiz sözleri sizlere sunuyoruz.

HÜZÜNLÜ SÖZLER

Hüzünlü sözler söylemek istiyorsanız hüzünlü sözler, duyulmamış hüzünlü sözler, hüzünlü sözler resimli alternatifler arasından seçim yapabilirsiniz. İşte en güzel hüzünlü sözler…

"Yokluğun gönlümde bir iç savaştır."

Şu an kalbim sıcaksa, fazla uzaklaşmış olamazsın.

İnsanların yüzlerine iyi bakın, acısı çok olanın tebessümü güzel olur.

Güvenme bana! Yüzüne güler, arkandan ağlarım.

"Yar ben kendimi bildim bileli hep sana aşığım hep sana deli…"

Kimse bilemez be canım. Bir yara bir ömrü nasıl kanatır.

Kendini kimler için paralıyorsan, bil ki en çok da onlara yaranamıyorsun.

"Yüzün değil, hüzün görünür bazen aynada. Çeki düzen veremezsin."

Artık tüm şarkılar hüzün makamında, sensiz bu yüreğimde.

Çok şey var içimde söyleyemediğim. Söyleyemedikçe biriken, biriktirdikçe yakan.

Ona kızgın değildim. Ona kızmama, darılmama, onun aleyhinde düşünmeme imkân olmadığını hissediyordum. Ama bir kere kırılmıştım. Hayatta en güvendiğim insana duyduğum bu kırgınlık, adeta bütün insanlara dağılmıştı; çünkü o benim için bütün insanlığın timsaliydi. -Sabahattin Ali

"Hangi mevsimin rüzgarıdır aşk? Ne yana dönsem yüzüme hüzün eser."

Hüzünlü ruhlar, benzer biriyle karşılaştığında huzur bulur. -Halil Cibran