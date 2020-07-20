Huysuz Virjin'in vasiyeti yerine getirilecek mi? Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreni ne zaman yapılacak?

Hayatteyken bir röportajda "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu, bugün öğle namazına müteakip kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

HUYSUZ VİRJİN'İN VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK Mİ?

Dursunoğlu, katıldığı bir programda "Vücudumun toprak altına konulmasını istemiyorum. Ben vücudumu kadavra olarak kullanılmak üzere bağışladım. Öldükten sonra tıp okuyan arkadaşlara faydalı olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Seyfi Dursunoğlu'nun cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

MİRASINI ÇYDD'YE BIRAKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin detayları netleşti. Dursunoğlu'nun cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.