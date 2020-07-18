Huysuz Virjin'in neden ekrana çıkmadığı belli oldu! Huysuz Virjin RTÜK tarafından yasaklanmış!

1970'li yıllarda hayatımıza giren Huysuz Virjin karakteri uzun süre ekranlarda görülmemişti. Dursunoğlu'nun ölümünün ardından "Huysuz Virjin" karakterinin son yıllarda TV'de neden görülmediğini anlattığı video gündeme geldi. Dursunoğlu, Huysuz Virjin karakterinin televizyonlarda artık niçin görülmediğiyle ilgili soruya "RTÜK, bütün kanalların müdürlerini bir araya topladı. Televizyonda kadın kılığına girmiş erkek görmek istemediğini söylüyor. Böylelikle Huysuz Virjin'i isim vermeden yasaklamış oluyor" şeklinde yanıt vermişti.

HUYSUZ VİRJİN'İN NEDEN EKRANA ÇIKMADIĞI BELLİ OLDU!

1970'li yıllarda televizyonlara çıkarak hayatımıza giren "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu'nun ölmeden önceki bir videosu yeniden gündeme geldi. Dursunoğlu, Huysuz Virjin karakterinin televizyonlarda artık niçin görülmediğiyle ilgili soruya "RTÜK, bütün kanalların müdürlerini bir araya topladı. Televizyonda kadın kılığına girmiş erkek görmek istemediğini söylüyor. Böylelikle Huysuz Virjin'i isim vermeden yasaklamış oluyor" şeklinde yanıt vermişti.

Seyfi Dursunoğlu katıldığı bir canlı yayında, "45 sene evvel, kadın kılığına girdim program yaptım. Peki 45 sene evvelki Türkiye beni kabul etti de 45 sene sonraki Türkiye mi kabul etmeyecek?" şeklinde konuşmuştu. Bu sözler üzerine program sunucusu Enver Aysever "Kim kabul etmedi sizi?" diye sormuştu.