Hüseyin Baş kimdir? Hüseyin baş kaç yaşında nereli? İşte, Hüseyin Baş hayat ve biyografisi!

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Lütfullah Önder, Haydar Baş'ın hayatını kaybetmesinin ardından, oğlu Hüseyin Baş'ın genel başkanlık görevine seçildiğini açıkladı. Peki, Hüseyin baş kaç yaşında nereli?Hüseyin Baş kimdir? Hüseyin Baş hayat ve biyografisi!

HÜSEYİN BAŞ KİMDİR?

Hüseyin Baş 1991, Trabzon doğumludur. 2014 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Hüseyin Baş daha önce BTP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş ve Prof. Dr. Haydar Baş ile yurtiçinde çok sayıda önemli etkinliğe katılarak Genel Başkan'ın konuşmalarını vatandaşlara hitaben okumuştur.