Hüseyin Bağcı kimdir? Hüseyin Bağcı aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi nedir, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Hüseyin Bağcı hakkında araştırmalar yapılıyor. Bazı açık oturum programlarına da katılan Hüseyin Bağcı kimdir? Hüseyin Bağcı kaç yaşında, nereli? Hüseyin Bağcı hayatı ve biyografisi!

HÜSEYİN BAĞCI KİMDİR?

Hüseyin Bağcı, 29 Aralık 1959 , Uzunköprü, Edirne doğumlu öğretim üyesi, profesör. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. Dış politika enstitüsü başkanıdır.

Hüseyin Bağcı doğum tarihi : 29 Aralık 1959

Hüseyin Bağcı kaç yaşında : 60 yaşında

Hüseyin Bağcı aslen nereli : Edirne doğumlu

Hüseyin Bağcı mesleği nedir : Profesör (öğretim üyesi) (Dış politika enstitüsü başkanı)

Hüseyin Bağcı burcu ne : Oğlak

İlkokul ve ortaokulu Uzunköprü Atatürk ilköğretim, liseyi Uzunköprü Lisesinde okuyan Bağcı, Alman Konrad Adenauer Derneği'nin eğitim bursuyla 1979 yılında gittiği Almanya'da Bonn Üniversitesi'nde yüksek öğrenimini tamamlamış ve doktora çalışmaları için 1988 Mart ayında Türkiye'ye dönmüştür. "Demokrat Parti Döneminin Dış Politikası" konulu doktora tezi ile 1992 yılında doçent, 1998 yılında ise profesör olmuştur. ODTÜ tarafından 2000'de yılın en başarılı akademisyeni ve 2005'te yılın profesörü ödüllerine layık görülmüştür. Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Türkiye'de televizyon ve radyolarda dış politika konusunda yorumlar yapmaktadır. 4 kitabı bulunmaktadır.