Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi konusu nedir? Hürkuş: Göklerdeki Kahraman oyuncuları ve fragmanı

Hürkuş Göklerdeki Kahraman, Kudret Sabancı yönetmenliğinde, Savaş Korkmaz senaristliğinde sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Hilmicem İntepe, Gizem Karaca, Miray Daner, Bora Akkaş gibi isimlerin bulundupu filmin detayları haberimizde.

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HÜRKUŞ: GÖKLERDEKİ KAHRAMAN OYUNCULARI

Tarih kokan film, görsel efektleriyle de izleyeni büyülüyor. 2018 yılında hazırlanan Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filminin oyuncu kadrosunda: Hilmicem İntepe, Gizem Karaca, Miray Daner, Bora Akkaş, Zeyno Eracar, Murat Arkın, Bahadır Yenişehiroğlu, Ali Nur Türkoğlu, Birol Ünel, Cem Uçan, Eray Türk, Efecan Dianzenza, Gurur Aydoğan, Hakan Yufkacıgül, Levent Can, Perihan Ünlücan ve Rıza Akın yer alıyor.

HÜRKUŞ: GÖKLERDEKİ KAHRAMAN KONUSU NEDİR?

Türk havacılık tarihinin en önemli ismi, zihni uçsuz bucaksız icatlarla dolu eşsiz bir mühendis olan, yaşamını yerli uçak üretimine ve yeni pilotlar eğitmeye adayan, Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi Vecihi Hürkuş'un hayatı ilk kez beyaz perdeye taşındı. 1912 yılında, Vecihi 16 yaşındayken başlayan uçma sevdasına adanmış bu hayat hikayesi, uçak tasarlama hayallerinin peşinden Vecihi'nin izini sürerek giden Mehmet ve Selin'in günümüzde geçen öyküsüyle birlikte ilerliyor.