Hülya Avşar'ın evini de soyan 'binbir surat' lakaplı Zelkif Bay, cezaevinde öldü

KÜTAHYA'nın yanı sıra birçok ilde kendisini işçi, inşaat ustası, elektrikçi ve asansör bakım görevlisi olarak tanıtıp, aralarında sanatçı Hülya Avşar'ın Balıkesir'deki evinin de bulunduğu birçok yerden hırsızlık yapan 'binbir surat' lakaplı Zelkif Bay, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ocak ayında 2 yıldır hakkındaki 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edilen 'binbir surat' lakaplı Zelkif Bay'ın kentte olduğunu tespit etti. Bay, polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Bay, cezaevine gönderildi. Bay, geçen gün cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Zelkif Bay, 2016 yılında 15 yıl kaldığı cezaevinden tahliye olduktan sonra Kütahya, Eskişehir, Balıkesir ile Ankara'da birçok hırsızlık olayına karıştı. Kendisini işçi, inşaat ustası, tamirci, elektrikçi ve asansör bakımcısı olarak tanıtan Zelkif Bay, yakalandığında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Bay yakalandığında üzerinden işçi yeleği, hırsızlık için girdiği evlerden aldığı değiştirilmiş kimlikler, asansör bakım dosyaları, polis rozeti, suçta kullandığı malzemeler ile Kütahya'da hırsızlık olayında çaldığı 10 bin TL değerinde altın bulundu.

HÜLYA AVŞAR'IN EVİNDEN HIRSIZLIK YAPMIŞ

Bay'ın sanatçı Hülya Avşar'ın Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Sefa Çamlık Mahallesi'ndeki yazlık evini 2018 yılında soyduğu ve evden 1500 TL'nin yanı sıra 2 pırlanta küpe ile Avşar'a ait kimlik kartları, pasaport ve kredi kartlarını çaldığı belirlendi.