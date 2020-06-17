HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak

İngiltere'nin en büyük bankası olan HSBC daha önce duyurduğu 35 bin kişiyi işten çıkarma planını devreye alıyor.

HSBC Üst Yöneticisi (CEO) Noel Quinn, bankanın dünya çapındaki 235 bin personeline gönderdiği notta, neredeyse tüm dışardan işe alımları askıya almaya devam edeceklerini söyledi.Quinn, "İşten çıkarmaları süresiz olarak durduramadık. Bu olup olmayacağı değil, ne zaman olacağı meselesi" dedi. Banka sözcüsü notun içeriğini doğruladı.

MART AYINDA İŞTEN ÇIKARMALARI ERTELEMİŞTİ

HSBC başlangıçta maliyetleri düşürmeyi amaçlayan daha kapsamlı bir yeniden yapılanma kapsamında işten çıkarmaları mart ayında ertelemişti. HSBC mart ayında koronavirüs salgınının olağanüstü koşullarında personeli işten çıkarmanın yanlış olacağı anlamına geldiğini açıklamıştı.

HSBC'nin şimdi karı düştüğü ve ekonomik tahminler zorlu bir zamana işaret ettiği için programı yeniden devreye alması gerektiğini belirten Quinn, üst düzey yöneticilerden bankanın yılın ikinci yarısında maliyetleri nasıl azaltabileceğini araştırmasını istediğini de sözlerine ekledi.