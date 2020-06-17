HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak

HSBC, koronavirüs salgının ortaya çıkmasının ardından rafa kaldırdığı işten çıkarma planını yeniden devreye alıyor. Dev banka 35 bin çalışanını işten çıkaracak.

17.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:58

İngiltere'nin en büyük bankası olan HSBC daha önce duyurduğu 35 bin kişiyi işten çıkarma planını devreye alıyor.

HSBC Üst Yöneticisi (CEO) Noel Quinn, bankanın dünya çapındaki 235 bin personeline gönderdiği notta, neredeyse tüm dışardan işe alımları askıya almaya devam edeceklerini söyledi.Quinn, "İşten çıkarmaları süresiz olarak durduramadık. Bu olup olmayacağı değil, ne zaman olacağı meselesi" dedi. Banka sözcüsü notun içeriğini doğruladı.

HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak

MART AYINDA İŞTEN ÇIKARMALARI ERTELEMİŞTİ

HSBC başlangıçta maliyetleri düşürmeyi amaçlayan daha kapsamlı bir yeniden yapılanma kapsamında işten çıkarmaları mart ayında ertelemişti. HSBC mart ayında koronavirüs salgınının olağanüstü koşullarında personeli işten çıkarmanın yanlış olacağı anlamına geldiğini açıklamıştı.

HSBC'nin şimdi karı düştüğü ve ekonomik tahminler zorlu bir zamana işaret ettiği için programı yeniden devreye alması gerektiğini belirten Quinn, üst düzey yöneticilerden bankanın yılın ikinci yarısında maliyetleri nasıl azaltabileceğini araştırmasını istediğini de sözlerine ekledi.

HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak

Ekonomi Manşet

Haberler

Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Ekonomi
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek Ekonomi
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü Ekonomi
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu Ekonomi
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor Ekonomi
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Ekonomi
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
Altının gram fiyatı 379,9 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 379,9 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Mustafa Şentop Müyesser Yıldız Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Demet Evgar Kemal Sunal Demet Akalın
Spor Ali Koç Tamer Tuna Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Tahir Karapınar
Daha Fazla İngiltere Trabzonspor Galatasaray Türkiye Kupası
Şu an buradasınız: HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 15:29:02. #1.15#
title