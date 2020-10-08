Hostesin cinsel organı ve sütyeninin arasından 465 bin dolar değerinde eroin çıktı

Malezya Avustralya arasında uçuş yapan Malezya hava yollarına ait uçakta hostes olarak çalışan 40 yaşındaki Zailee Zainal, cinsel organına ve sütyeninin arasına sakladığı 465 bin dolar değerindeki eroini Avustralya'ya götürmek üzereyken yakalandı.

3 AY EĞİTİM ALMIŞ

Avustralya'da tutuklanan Zailee, şu ana kadar 20 kez Avustralya'ya kaçak yoldan eroin götürdüğünü söyledi. Zailee, kızının hasta olduğunu ve tedavisine maddi olarak gücünün yetmediği için eroin kaçakçılığını yaptığını açıkladı. Kızının rahatsızlığından dolayı arkadaşlarından yardım talep ettiğini, bunu duyan bir uyuşturucu tacirinin kendisine bu işi teklif ettiğini söyleyen kadın, kaçakçılık işine başlamadan önce üç ay boyunca eroin taşıyınca nasıl dikkat çekmeden yürüyebileceğinin eğitimini aldığını söyledi.

9 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Avustralya'ya getirdiği eroinleri havaalanı tuvaletinde kendisini bekleyen kişilere teslim eden Zailee'ye dokuz yıl altı ay hapis cezası verildi.