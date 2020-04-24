Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti

Çin'de yayın yapan HKSTV Hong Kong Televizyonu'nun müdür yardımcısı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti. Pyongyang'dan iddialara ilişkin herhangi bir yanıt verilemezken, sağlık durumunun kötü olduğuna yönelik iddialar birkaç gün önce reddedilmişti.

BİR İDDİA DA KUZEY KORE'DEN GELDİ

Kore medyasından Kuki News'in haberine göre ise, bölge uzmanı Jang Sung Min, Kim Jong-Un'un öldüğüne inandığını söyledi. Jang, konuya ilişkin Kuzey Kore kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Kim Jong-Un'un sağlık durumu çok ciddi ve Kuzey Kore yönetimi bu sabah iyileşmesinin imkansız olacağı sonucuna vardı" dedi.

Kim Jong-Un'un gerçekten ölüp ölmediğine ilişkin soruya ise Kuzey Kore kaynakları, doğrudan bir cevap vermekten kaçındı ve "Bilmeniz gereken tek şey bu" dedi.

ÖLÜRSE YENİ LİDER KİM OLACAK?

36 yaşındaki Kim Jong-un, babasının 2011'de kalp krizi sonrası hayatını kaybetmesiyle yönetime geçmişti. Bu sebeple Kim Jong Un hayatını kaybederse yerine kimin geçebileceği soruları da gündeme geldi.

Kuzey Kore liderinin çocuğu olup olmadığına ilişkin net bir bilgi yok. Ancak 2009 yılında evlenen Kim Jong-Un ve Ri Sol Ju çiftinin üç çocuğu olduğuna inanılıyor. CNN International'da yer alan habere göre, çiftin 2010 yılında doğmuş bir oğlu ve 2013 yılında dünyaya gelmiş bir kızı var.

Yetkililer, Kim'in çocukları olması durumunda ülkeyi yönetecek yaşa gelene kadar kız kardeşi Kim Yo-Jong'un yönetimi devralabileceğini ifade ediyor.

Kim Yo-Jong

DÜNYA KUZEY KORE LİDERİNDEN HABER ALAMIYOR

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kalp ameliyat geçirdiği, ciddi bir tehlike altında olduğuna dair çıkan haberler Çin, Japonya, Güney Kore, Rusya ve ABD başta olmak üzere dünyada yankı uyandırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Kim Jong-Un'un sağlığı ile ilgili yaptığı açıklamada, "İyi olmasını diliyorum, aramızda iyi bir ilişki var. Haberlerdeki gibi bir durum varsa, bu çok ciddi bir üzücü durum" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Robert O'Brien ise gazetecilere verdiği demeçte, Başkan Donald Trump yönetiminin Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un sağlığıyla ilgili gelen haberleri çok yakından izlediğini, Kuzey Kore'den gelecek haberi beklediğini açıkladı.

RUSYA, KUZEY KORE'DEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kuzey Kore'den resmi bilgi beklediğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore liderinin sağlığıyla ilgili haberleri yakından takip ettiklerini, konuya ilişkin ellerinde bir delil olmadığını açıkladı.

Uzmanlar ve gözlemciler, Kim Jong Un'un öldüğü takdirde tahta kimin oturacağı ve Kuzey Kore'nin yeni liderinin kim olacağı konusunda yorumlar yapıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, hayatını kaybetmesiyle yerine kız kardeşi Kim Yo Jong'un geçeceği ve Kim hanedanlığının devamlılığını sağlayacağı belirtiliyor.

CNN Internatıonal, Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Kim Jong-Un'un geçirdiği bir ameliyat sonrası durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.