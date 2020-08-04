Ünlülerin dişlerinin düzgünlüğü ve aynı zamanda natural havası genel olarak toplumu etkiliyor. Toplum mühendislerinin çalışmaları ve kapitalist dünya yapısının bir sonucu olarak bu tür istekler sosyo-ekonomik seviye ile doğru orantılı bir şekilde artmaktadır. Ekonomik seviye yükseldikçe kişinin kendisi daha değerli hale geliyor. Kendisi için bir şeyler yapma isteği çok artıyor. İşte tam da bu dönemde Hollywood smile ya da gülüş estetiği istekleri oluşabiliyor. Eğer gülüşünden memnun değilse mutlaka bir çözüm arıyor. Biz diş hekimleri bu tür sorunların bir kader olmadığını mutlaka kişiye özel bir takım çözümler oluşturabileceğimizi,arayışta olan insanlara sunuyoruz. Bu sayede bizler tecrübeleniyoruz, hastalarımız güzel bir gülüşe kavuşuyor, sektör ise giderek teknolojik olarakgelişiyor.

Hollywood gülüşünün sebeplerini anlattıktan sonra ne olduğundan da kısaca bahsedeyim.

Hollywood gülüşü; kişiye özgün olarak tasarlanmış, kişiye özgü tüm kusurların bertaraf edildiği, çok düzgün ve natural bir yapıda işlenen seramik materyallerinin ağıza uygulanmış halidir. Bu gülüşte dişler, özellikle ön iki diş daha baskındır. Dişler arkaya doğru ilerlerken aralarında bir harmoni vardır. Profilden bakıldığında en uzun diş ön iki diş olup arkaya doğru giderek kısalır. Ön iki dişin uçlarının arasındaki üçgen açı arka dişlere doğru giderken genişler. Her dişlin belli bir karakteri vardır. Dişlerin yüzeylerinde ışığın kırılması için yatay ve düşey çizgiler vardır. Dişlerin kesici kenarlarında ise şeffaf renkli bir yapı ve altında mamelon dediğimizparmaksi çıkıntılar vardır. Bunlar dişlerin daha natural görünmesini sağlarlar.

Bu yöntemde amaç kişinin genel ifadesini bozmadan gülüşünü değiştirmektir. Gülüş esnasında oluşan sorunları da çözmek gerekiyor.Asimetri, eksik diş, çapraşık ve yamuk dişler, dişlerin renklerinin kötü olması vb tüm sorunlar çözülebilir. Bu tedaviden sonra değişikliği üçüncü kişiler fark ederler ama dişlerde mi değişiklik var ya da yüzde başka bir estetik uygulaması mı yapılmış diye şüphe oluşturur.

Sonuç itibariyle çok popüler olan bu yöntem sayesinde güzel ve simetrik bir gülüşe sahip olmak mümkündür. Türkiye'deki tüm diş hekimleri bu konuda diğer hekimlere göre çok daha başarılı işler yapabilirler. Tecrübeleri ve teknik alt yapıları çok daha fazladır. Bu nedenle bu tür uygulamaları yurt dışından Türkiye'ye gelip yaptıran çok sayıda hasta vardır.

Güzel gülüşler dilerim.