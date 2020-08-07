Hollandalı Ellen Fokkema, erkek takımında oynayan ilk kadın futbolcu oldu

Hollanda'da alt liglerde oynayan Foarut adlı takım, 19 yaşındaki kadın futbolcu Ellen Fokkema ile sözleşme imzaladı. Böylelikle Fokkema, erkek takımında oynayan ilk kadın futbolcu olarak tarihe geçti. Fokkema, yaptığı açıklamada 5 yıldır forma giydiği kulüpten ayrılacağı için üzüldüğünü fakat izin çıkınca çok memnun olduğunu dile getirdi.

"NELER OLACAK GÖRECEĞİZ"

Sözleşme sonrası duygularını dile getiren Fokkema, "Takımımda oynamaya devam edebildiğim için mutluyum. Burada 5 yıldır forma giyiyordum. Bırakmak zorunda kalacağımı düşünüp üzülüyordum. Takım arkadaşlarım da karar sonrası oldukça memnun oldular. Neler olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

YILDA EN AZ BİR TALEP GELİYOR

Hollanda Futbol Federasyonu'nda gelişim direktörü olan Art Langeler ise kadın oyuncularından erkek takımlarında oynamak için her yıl en az bir talebin geldiğini söyledi. Langeler, "Yılda bu yönde en az bir talep geliyor. Federasyonumuz çeşitliliği ve eşitliği temsil ediyor zira futbolda her şekilde herkese yer olması gerektiğine de inanıyoruz" ifadelerini kullandı.