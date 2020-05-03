Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Hollanda Milli Takımı'nın 57 yaşındaki Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı nedeniyle Amsterdam'da hastaneye kaldırıldı.
03.05.2020 20:54 | Son Güncelleme: 04.05.2020 08:58
Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
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Hollanda'nın de Telegraaf gazetesinde çıkan haberde, 57 yaşındaki teknik adamın kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.Eski milli oyuncunun durumunun şu anda iyi olduğu aktarıldı.
HOLLANDA'NIN EFSANE İSİMLERİNDEN
Kariyerinde Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton ve Everton'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam, 1998 FIFA Dünya Kupası'nda dördüncü olan Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Guus Hiddink'in yardımcılığını yapmıştı.
Futbolculuk kariyerinde ise Groningen, Ajax, PSV, Barcelona ve Feyenoord takımlarında oynayan Koeman, Hollanda Milli Takımı ile 1988 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmıştı.