Hollanda Futbol Federasyonu, Emmen takımının cinsel ilişki oyuncağı üreten bir firmayla sponsorluk anlaşması yapmasına izin vermedi

Hollanda'da mücadele eden Emmen takımı, cinsel ilişki oyuncakları üreten EasyToys firması ile sponsorluk anlaşması yaptı. Ancak bu duruma izin verilmedi. Hollanda Futbol Federasyonu bu sponsorluk anlaşmasına ret yanıtı verdi.

500 BİN EURO DEĞERİNDEYDİ

Firma Emmen'in sponsoru olduğunda yıllık 500 bin euro ödemek üzere anlaşma imzaladı.

"AHLAKA AYKIRI"

Federasyon yaptığı açıklamada "Sponsorluk sözleşmeleri hiçbir kanuna, kamu düzenine ve ahlaka aykırı olamaz" ifadelerine yer verdi.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

EasyToys firmasının CEO'su ise "Hayal kırıklığına uğradık. EasyToys ve Emmen aynı bölgede yer alan iki başarılı şirket. Ben bir problem göremiyorum" açıklamasını yaptı.

(Sporx)