Hobi bahçeleri nedir, ne zaman ortaya çıktı? Hobi bahçeleri yasası çıktı mı?

Hobi bahçeleri genellikle bireysel olarak yapılan bir aktivite gibi dursa da, bu uygulama için çeşitli düzenlemeler bulunuyor. Hobi bahçesi ne demek, ne zaman ortaya çıktı? Hobi bahçeleri yasası var mı, çıktı mı?

HOBİ BAHÇELERİ NE DEMEK?

Günümüz hobi bahçeleri daha çok belediyelerin alt yapısını hazırlayıp küçük parçalara böldüğü kiralık topraklarda sebze ve meyve yetiştiriciliğininn yapılmasını sağladığı alanlardır.

Söz konusu bahçeler, ilk olarak Amerika'da ortaya çıkmış ve ABD hükümeti I. Dünya Savaşı boyunca insanları ''özgürlük bahçelerinde'' kendi yiyeceklerini üretmeye teşvik etmiştir. Böylece her vatandaş savaş mücadelesine katkı sağlayabiliyordu. 1930'lardaki büyük buhran boyunca insanların morallerini yüksek tutmak ve kendi taze gıdalarını üretmelerini sağlamak için ''rahatlama bahçeleri'' kurulmuştur. İkinci dünya savaşında da aynı gaye ile hobi bahçeleri devreye girdi.

1960'larda ve 1970'lerde hobi bahçeleri, hem doğa ile iç içe olmak hem de sebze ve meyve üretiminde kullanılan böcek ilaçlarının miktarı hakkında artan endişeleri ortadan kaldırmak için tekrar popüler hale geldi. 2007 mali krizinden sonra dünya çapında hobi bahçeciliği yeniden güçlendi.

HOBİ BAHÇELERİ YASASI ÇIKTI MI?

"Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"nda yer alan hobi bahçelerine yönelik düzenlemeler de ertelenmiş oldu.Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, tasarının sivil toplum örgütleri ile birlikte ele alınarak daha kapsamlı ve daha kapsayıcı şekilde yeniden Meclis'e getirileceğini ifade etti.