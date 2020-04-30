Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, sarı lacivertli kulübe transferiyle ilgili TRT Spor'a konuştu.

Hırvat teknik adam, yaptığı açıklamada "Fenerbahçe ile görüştük. Henüz olumlu veya olumsuz bir gelişme yok" açıklamasında bulundu.

Nenad Bjelica, Dinamo Zagreb ile iki kez ligde ipi göğüslerken, 1 de kupa şampiyonluğu kazandı. Hırvat kulübüyle 99 maça çıkan Nenad Bjelica, 2,3 puan ortalaması yakaladı.