Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm
30.04.2020 22:22 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:24
Fenerbahçe ile adı anılan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, sarı lacivertli kulüple görüştüğünü ancak henüz olumlu ya da olumsuz bir gelişme olmadığını söyledi.
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, sarı lacivertli kulübe transferiyle ilgili TRT Spor'a konuştu.
Hırvat teknik adam, yaptığı açıklamada "Fenerbahçe ile görüştük. Henüz olumlu veya olumsuz bir gelişme yok" açıklamasında bulundu.
Nenad Bjelica, Dinamo Zagreb ile iki kez ligde ipi göğüslerken, 1 de kupa şampiyonluğu kazandı. Hırvat kulübüyle 99 maça çıkan Nenad Bjelica, 2,3 puan ortalaması yakaladı.