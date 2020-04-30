Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm

Fenerbahçe ile adı anılan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, sarı lacivertli kulüple görüştüğünü ancak henüz olumlu ya da olumsuz bir gelişme olmadığını söyledi.