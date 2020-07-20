Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi öldü

Hindistan'ın Bihar eyaletinde gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım isabet eden en az 16 kişinin öldüğü bildirildi.

ANI ajansının haberine göre yetkililer, eyaletin 10 farklı bölgesinde gök gürültülü sağanakla düşen yıldırımlar nedeniyle en az 16 kişinin öldüğünü belirtti.

Meteoroloji Departmanı eyalet genelinde acil durum ilan ederken, vatandaşları da temkinli olmaları konusunda uyardı.

Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde mart sonundan bu yana aralarında çiftçi, işçi ve çobanların bulunduğu 400'ün üzerinde kişi yıldırımlar dolayısıyla hayatını kaybetti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Hindistan'da her yıl 2 bin civarı kişi yıldırım çarpmaları sonucu hayatını kaybediyor.