Hindistan'da evsiz kadının kan donduran ölümü: Önce boğulup sonra da kafasına tüple vurulmuş!

Hindistan'ın Indore şehrinde yaşayan evsiz kadının başına gelen korkunç olay, ülkede büyük tepkiye yol açtı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, kimliği belirlenemeyen bir adam sokakta uyumakta olan kadını uyandırıyor. Kadının uyanmasının ardından boyuna ipi dolayıp, kadının boğularak ölmesine neden oluyor. Kadın öldükten sonra da durmayan adam, elindeki tüple kafasına vuruyor.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SOKAKTA DİLENİYORDU

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, ülkede kısa sürede infial yaratırken; ölü bulunan kadının cansız bedeninin otopsiye gönderildiği açıklandı. Yaşanan olaydan sonra, vahşice öldürülen kadının dilenci olduğu ve öldürüldüğü sokakta dilendiği ortaya çıktı.