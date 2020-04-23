Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı

Hindistan'da polis, 6 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup, 'tanınmamak için' kız çocuğunun gözlerini yaralayan saldırganı arıyor.

Kız çocuğu, Madhya Pradeş vilayetinde evinin dışında kaçırıldı. Saldırgan cinsel istismarda bulunduğu çocuğun gözlerinde ağır yaralar oluşturdu. Yetkililer, saldırganın, çocuk tarafından kimliğinin tespit edilmemesi için bunu yaptığını düşünüyor.

BBC'ye bilgi veren polis, kız çocuğunun Jabalpur hastanesinde durumunun kritik olduğunu söyledi. Vilayetin emniyet müdürü Shivraj Singh Chouhan saldırı için "utanç verici" dedi.

Polis, kız çocuğunun Çarşamba günü Damoh bölgesindeki köylerinde, evinin önünde arkadaşlarıyla oynarken kaçırıldığını söyledi. Kız çocuğu Perşembe günü köyde terk edilmiş bir binanın içinde elleri bağlanmış, bilinçsiz halde bulundu.

YAKALANMASINA YARDIM EDECEKLERE 100 POUND ÖDÜL VERİLECEK

Bölgenin emniyet yetkilisi Hemant Chauhan, Hindistan'ın Press Trust PTI haber ajansına açıklamasında "Gözlerinin zanlı tarafından zarar gördüğünü gördük, yüzünde de yaralar vardı. Doktorlar gözlerini tedavi ediyor" dedi.

Saldırganın bulunmasına ve gözaltına alınmasına yardımcı olacaklara 10 bin rupi (100 pound) ödül verilecek. Chauhan, bazı şüphelilerin sorgulandığını ve polisin kısa sürede saldırganı yakalayıp gözaltına almayı umduğunu söyeldi.

Hindistan'ın başkenti Delhi'de 2012 yılında genç bir kadının otobüste cinsel istismara uğrayıp öldürülmesinden sonra ülke genelinde cinsel şiddete karşı kampanyalar düzenlense de taciz, cinsel istismarolayları hala tam olarak önlenemiyor.

2012'deki saldırı ülke genelinde protesto gösterilerine neden olmuş, ülke anayasasında cinsel istismaryasalarında değişikliğe gidilmişti.

Tüm bunlara rağmen ülkedeki kadınlara yönelik şiddetin azaldığına dair bir işaret yok.

Kısa bir süre önce yayımlanan suç verilerine göre Hindistan'da her dört cinsel istismarmağdurundan biri çocuk. Çoğunlukla da saldırganlar, genellikle mağdurların tanıdığı kişiler oluyor.

Şubat ayında 25 yaşında bir erkek, ABD'nin Delhi Büyükelçiliği binasında beş yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddialarıyla tutuklanmıştı.

Güney şehri Hyderabad'da da Kasım ayında 27 yaşındaki bir veteriner, toplu istismara uğrayıp öldürüldü.