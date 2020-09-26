20 yaşındaki kadın, hem tecavüze uğradı hem de darp edildi

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde 20 yaşındaki bir kadın, köyünde dört kişinin tecavüzüne uğradı. Ağır yaralı olarak bulunan kadının vücudunda kırıklar ve dilinde kesik tespit edildi. Durumu ağır olan kız, başkent Delhi'de bulunan başka bir hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar, tecavüzün yanı sıra darp edilen kızın durumunun ciddi olduğunu söylediler. Kızın ailesi olay ile ilgili polisin kendileri ile hiç ilgilenmediği tepkiler üzerine polisin harekete geçip saldırganları göz altına aldığını söyledi Polis ise bu iddiaları kabul etmedi.

Tecavüzü uğrayan kadının kardeşi, anne ablası ve iki kardeşi ile tarlaya gittiklerini Bir birlerinden uzaklaştıktan sonra ablalarının ortadan kaybolduğunu görünce kendisini aradıklarını ve baygın bir şekilde kanlar içinde bulduklarını söyledi. Polis, yakalanan ilk saldırganın diğer saldırganların ismini vermesi üzerine diğer üç saldırganında yakalanıp tutuklandığını söyledi. Polis, yaptığı açıklamada tecavüze uğrayan ve darp edilen kadının, saldırganların ismini vermemesi için saldırganların dilini kesmiş olabileceğini söyledi.