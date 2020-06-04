Hindistan cevizi yağı, olgun hindistan cevizlerinin içindeki sıvıdan yapılır. Soğuk sıkım hindistan cevizi yağı içerisinde tüm minerallerini ve vitaminlerini korur. Sağlık ve kozmetik alanında sıkça kullanılan hindistan cevizi yağı yemeklerde kullanıma ve cilde doğrudan uygulanışa da uygundur.

Hindistan cevizi yağı faydaları nelerdir?

Hindistan cevizi yağının en çok bilinen faydası saça ve cilde sağladığı bakımdır. Doğal nemlendirici olan ürün, çatlaklara ve kuru cilde fayda sağlar. Diş temizleme ve makyaj temizleme için de uygundur.

Yaraya, yara izine ve egzamaya iyi gelir. Düzenli kullanım ile bu sorunlardan kurtulabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı alerjiye iyi gelir mi?

İçerdiği vitaminler sayesinde oluşmuş alerjik yaralara iyi geldiği görülmüştür.

Yaz aylarında artan alerjiler için faydalı olduğu da bilinmektedir. Ayrıca, sadece insanlar değil evcil hayvanlarınız da bu alerjiden etkilenebilir, hindistan cevizi yağı alerjisi olan evcil hayvanlarınız için de kullanıma uygundur.

Alerjik hayvanlarda hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır? Hayvanlarda alerji türleri nelerdir?

Öncelikle evcil hayvanınızın alerjisinin türü bilinmelidir. Neye alerjisi olduğunu öğrendikten sonra hindistan cevizi yağını farklı şekillerde kullanabilirsiniz.

3 ana alerji türü bulunmaktadır; yemek alerjisi, çevreye karşı alerji ve pire alerjisi dermatiti. Bu alerjiler için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki, hindistan cevizi yağını evcil hayvanınızın alerjisi için nasıl kullanılır?

Hindistan cevizi yağı, sağlık için birçok faydası olan çok yönlü bir bitkisel yağdır. Hindistan cevizi yağındaki birincil "süper bileşen" laurik asit adı verilen bir yağdır. Hindistan cevizi yağı, yüksek laurik asit içeriği ile, insanlarda genel sağlığı önemli ölçüde iyileştirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Hindistan cevizi yağının içinde bulunan laurik asit, alerjik reaksiyonları hızlı bir şekilde temizleyebilen anti-mantar, anti-bakteriyel, anti-virüs ve maya özellikleri içerir. Kaşıntılı ve iltihaplı ciltlerde de kullanılan hindistan cevizi yağı bu hisleri yatıştırır. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonu ve hastalığı önler.

Ve bu sadece insanlar için geçerli değildir. Evcil hayvanınızın tüketeceği hindistan cevizi yağı, alerji belirtilerini azaltır. Hindistan cevizi yağı, kedi ve köpeğinizin gastrointestinal sistemini güçlendirerek derisini ve kürkünü korur. Ayrıca sineklerin sebep olduğu alerjileri de azaltıcaktır.

Evcil hayvanlarda steroid tedavisine karşı tepki

Birçok veteriner evcil hayvanlarda bulunan mevsimsel alerjileri steroid tedavisi ile tedavi eder. Bu güçlü ilaçlar aslında evcil hayvanınızın alerjenlere karşı semptomları azaltırken, bu alerjenlere karşı bağışıklığını düşürür.

Mevsimsel alerjileri tedavi etmek için hindistancevizi yağı kullanmak, hem etkili hem de evde kullanımı kolaydır. Hindistan cevizi yağı steroidlere göre daha güvenli ve doğal bir alternatiftir. Hindistan cevizi yağı, doğrudan cilde ya da ağızdan evcil hayvanınızın gıdalarında kullanılabilir.

Hindistan cevizi yağı ve köpeklerde / kedilerde kullanımının yararları

Tüylerine ve cildine sürerseniz parlak ve yumuşak yapacaktır. Ayrıca, yara, egzama ve kuruluk gibi diğer cilt sorunlarını da çözecektir.

Hindistan cevizi yağı cildi yumuşatarak nasırlı ve sert bölgeleri yumuşatır. Ayrıca, kötü köpek kokusunu da azaltır.

Hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır?

Günde ¼ çay kaşığı ile başlayarak yemeklere katabilirsiniz. Yavaş yavaş oranı artırabilirsiniz ancak 1 yemek kaşığından fazla vermeniz önerilmez. Evcil hayvanınızın ırkına göre porsiyonu azaltmalısınız.

Hindistan cevizi yağı alerji yapar mı?

Her insanın hassasiyet oranı farklıdır ancak hindistan cevizi yağının sebep olduğu herhangi bir alerjik belirti söz konusu değildir. Eğer hassasiyetiniz varsa test sonucu bunu öğrenebilirsiniz.

Yer fıstığı alerjisi olan kişilerin hindistan cevizi yağına karşı daha az hassasiyetleri olduğu görülmüştür.

Hindistan cevizi çok faydalı bir besin olmasına rağmen alerjik bünyeye sahip kişilerin doktora danışarak kullanması önerilir.