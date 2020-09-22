Hindistan Başbakanı'nın doğum günü kutlamaları, hidrojen dolu balonların patlamasıyla felakete dönüştü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin doğum günü sebebiyle yapılan kutlama, hidrojen dolu balonların patlamasıyla felakete dönüştü. Hava fişeklerin hidrojen balonlarını tutuşturması sonrasında 12 kişi yaralandı.

KIVILCIMLAR HİDROJEN BALONUNA İSABET ETTİ

Cuma günü Cheannai şehrinde toplanan bir grup, önceki gün 70 yaşına giren Modi'nin doğum gününü kutlamak istedi. Ancak Başbakan Modi'nin doğum günü kutlaması felakete dönüştü. Kameralara yansıyan ve yaklaşık 12 kişinin yaralandığı bildirilen patlamaya havai fişeklerin hidrojen balonlarını tutuşturmasının neden olduğu bildirildi. Yakınlarda patlatılan bir dizi havai fişekten gelen kıvılcımlar, 100 kadar hidrojen balonuna isabet etti ve tutuşmasına neden oldu.

12 KİŞİ YARALANDI

Bundan saniyeler sonra ortaya çıkan ateş bulutunun altında onlarca insanın kaldığı bildirildi. Video kaydında birkaç kişinin, daha sonra patlamadan kalan ufak yangınları söndürmeye çalıştığı görüldü. Olayda 12 kişi yaralandı.

Modi'nin Hindistan Halk Partisi'ne üye olduğu belirtilen organizatörlerin 2 bin kadar balonu gökyüzüne bırakmayı planladığı ama kutlama için gerekli izinleri almadığı ortaya çıktı.