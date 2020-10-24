Hilmi Daşdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler!

En merak edilen isimler arasında Hilmi Daşdemir de gelmektedir. Peki Hilmi Daşdemir kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında tüm bilgiler sizlerle.

HİLMİ DAŞDEMİR KİMDİR?

Hilmi Daşdemir, 1977 Kayseri doğumlu araştırmacı yazardır.

Hilmi Daşdemir doğum tarihi : 1977

Hilmi Daşdemir kaç yaşında : 43 yaşında

Hilmi Daşdemir nereli : Kayseri doğumlu

Hilmi Daşdemir mesleği ne : Araştırmacı

Hilmi Daşdemir 1977 yılında dünyaya gelmiştir, hayatını ailesi ile birlikte Ankara şehrinde sürdürmektedir. Baba tarafından aslen Kayseri'lidir. Kayseri'nin Talas İlçesi ve Süleymanlı Mahallesi'ndendir. Hilmi Daşdemir, Dilek Koparan Daşdemir ile evlidir ve bir çocuğu bulunmaktadır.

Hilmi Daşdemir, Optimar Araştırma A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Son yıllarda yaptığı başarılı çalışmalar sayesinde şirketin başarısı yükselmiştir.

Hilmi Daşdemir bazı haber sitelerinde yazar olarak çalışmaktadır. Ek olarak bazı TV kanallarına konuk olarak katılıp burada analizlerini ve görüşlerini seyircilerle paylaşmaktadır.