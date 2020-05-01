Hilal Altınbilek Estetik güzeli haberlerine ilk kez yanıt verdi: Burnum ve dişlerimde estetik var

ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin güzel oyuncusu Hilal Altınbilek, kendisi hakkında ortaya atılan 'estetik güzeli' haberlerine ilk kez yanıt verdi.

Ekranların ilgiyle takip edilen yapımı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde göstermiş olduğu başarılı performansıyla herkesin gözlerini çevirdiği isim olan Hilal Altınbilek, kendisi için ortaya atılan estetik güzeli haberlerine ilk kez yanıt verdi. Altınbilek, 10 sene önceki fotoğraflarıyla şimdiki halini kıyaslayanlara da sert çıktı.

"SADECE BURNUMDA VE DİŞLERİMDE ESTETİK VAR"

Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, 10 yıl önceki haliyle, şimdiki halini kıyaslayan ve 'evrim geçirmiş' sözlerine sert çıkarak, sadece burnunu ve dişlerini yaptırdığını belirterek, başka bir müdahalenin olmadığını söyledi.

"BAŞKA BİR MÜDAHALE YOK"

Yüzünde başka bir müdahale olmadığını anlatan Altınbilek, "Estetik burnum ve dişlerimde var. O kıyasladıkları 10 sene önceki halim. Yaptırdığım işlemler yüzümün tam ortasında olduğu için büyük bir fark yaratıyor" ifadelerini kullandı.