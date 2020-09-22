Hesaplaşma filmi oyuncuları kimler? Hesaplaşma konusu nedir? Hesaplaşma IMDb puanı | The Accountant yapım yılı ne zaman?

Oscar adaylarından oluşan başarılı kamera arkası ve birbirinden yetenekli oyunculardan oluşan kadrosuyla Hesaplaşma filmi IMDb'den de yüksek puan alan filmler arasında. Hesaplaşma konusu nedir? Hesaplaşma filmi oyuncuları kimler?Hesaplaşma IMDb puanı kaç? The Accountant yapım yılı ne zaman?

HESAPLAŞMA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ben Affleck - Christian Wolff

Anna Kendrick - Dana Cummings

J.K. Simmons - Ray King

Jon Bernthal - Brax

Jeffrey Tambor - Francis Silverberg

Cynthia Addai-Robinson - Marybeth Medina

John Lithgow - Lamar Blackburn

Jean Smart - Rita Blackburn

Andy Umberger - Ed Chilton

Alison Wright - Justine

Jason Davis - Nörolog

Robert C. Treveiler - Genç Chris'in babası

Mary Kraft - Genç Chris'in annesi

Seth Lee- Genç Chris

Jake Presley - Genç Brax

HESAPLAŞMA KONUSU NEDİR?

Christian Wolff dahi bir matematik uzmanıdır. Rakamlarla yaşayan ve insanlardan çok onlarla içli dışlı olan Christian Wolff, normal bir muhasebe uzmanı gibi görünse bile dünyanın en tehlikeli suç örgütleri için freelance olarak görev almaktadır. Yaptığı işlerden birinde açık vermesiyle ise tüm hikaye şekillenir.

Hazine Bakanlığı'nın Suç Yürütme Birimi kendisini araştırmaya başladığında dikkat çekmemek için sıradan gördüğü tehlikesiz bir müşteriyle anlaşan uzman, robotik şirketinde çalışan muhasebe uzmanı kısa bir sürede müşterisinin o kadar da sıradan bir problemi olmadığını fark eder. Christian hesaplarda keşfettiği milyonlarca dolar tutan tutarsızlık üzerine çalıştıkça başına açılan tehlike de büyümeye başlar.

HESAPLAŞMA IMDb PUANI

Aksiyon, suç ve drama türünde olan filmin IMDb puanı 7,3'tür.

THE ACCOUNTANT YAPIM YILI, NEREDE ÇEKİLDİ?

2016 yapımı The Acoountant'ın yönetmen koltuğunda O'Connor, senaryosunda ise Bill Dubuque yer alıyor. The Accountant / Hesaplaşma filminin yapımcısı Mark Williams ve Lynette Howell Taylor olarak karşımıza çıkıyor.

Filmin görüntü yönetimini iki kez Oscar adayı olan Seamus McGarvey (Anna Karenina, Atonement filmleri ile), yapım tasarımında Keith Cunningham, kurguda Oscar adayı Richard Pearson (United 93 filmi ile), kostüm tasarımında ise Nancy Steiner'dan yer alıyor.

Filmin müzikleri ise Mark Isham'ın (Warrior, A River Runs Through It) imzasını taşıyor.