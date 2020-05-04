Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi

Hertha Berlin Kulübü, koronavirüs ile ilgili kurallara uymayan ve bununla ilgili sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Salomon Kalou'yu cezalandırdı.

Hertha Berlin'den yapılan açıklamada, soyunma odasında takım arkadaşlarıyla tokalaşan ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan Kalou'nun derhal yürürlüğe girecek şekilde antrenmanlardan ve maçlarla ilgili faaliyetlerden uzaklaştırılmasına karar verildiği kaydedildi.

34 yaşındaki futbolcunun "Korona şarkısı" söylemesi ile koronavirüs salgınının boyutunun farkında olmadığının vurgulandığı açıklamada; Fildişili oyuncunun özür dilediğine de yer verildi.

Kalou, "Korona'yı ciddiye almadığım izlenimini verdiysem özür dilerim. Bunun için özür dilerim." dedi.

(Kaynak: Ajansspor)