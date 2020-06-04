Herkül Özgürlük Savaşçısı film konusu nedir? Herkül Özgürlük Savaşçısı oyuncuları kimlerdir? Herkül Özgürlük Savaşçısı filmi!

Sevilen çizgi film Herkül Özgürlük Savaşçısı tüm dünyada beğenilerek izendi ve rekorlar kırdı. Türkiye'de de gösterime giren yapım büyük izlenme sayısına ulaştı. Çocuk ve gençlerin çok sevdiği yapım Herkül Özgürlük Savaşçısı hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık.

HERKÜL ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI KONUSU NEDİR?

Radical Studio'nun çok sevilen ve daha önce çizgi film ve televizyon dizisi olarak uyarlanan "Hercules: The Thracian Wars" grafik romanı temel aksiyonu filminin yönetmenliğini Brett Ratner üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Ian McShane, Dwayne Johnson, Rufus Sewell Joseph Fiennes, Rebecca Ferguson, Aksel Hennie ve John Hurt gibi birbirinden ünlü isimleri barındıran filmin senaryosunda ise Ryan Condal ve Evan Spiliotopoulos'un imzası olacak.

HERKÜL ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI

HERKÜL ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI KÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: Brett Ratner

Tür: Aksiyon, Macera

Yapım Yılı: 2014

Vizyon Tarihi: 25 Temmuz 2014 Cuma

Senaryo: Ryan Condal, Steve Moore

Yapımcı Firma: Film 44, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Hercules: The Thracian Wars

Dağıtıcı Firma: UIP Filimcilik

HERKÜL ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OYUNCULARI KİMLER?

Dwayne Johnson

John Hurt

Ingrid Bolsø Berdal

Rufus Sewell

Joseph Fiennes