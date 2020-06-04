Herkül Özgürlük Savaşçısı film konusu nedir? Herkül Özgürlük Savaşçısı oyuncuları kimlerdir? Herkül Özgürlük Savaşçısı filmi!
Sevilen tarihi çizgi karakterlerden biri olan Herkül'ün sinema filmi Herkül Özgürlük Savaşçısı tüm dünyada beğeniyle izleniyor. Sevilen yapım ile ilgili merak edilenler haberimizde. Herkül Özgürlük Savaşçısı film konusu nedir? Herkül Özgürlük Savaşçısı oyuncuları kimlerdir? Herkül Özgürlük Savaşçısı filmi!
Sevilen çizgi film Herkül Özgürlük Savaşçısı tüm dünyada beğenilerek izendi ve rekorlar kırdı. Türkiye'de de gösterime giren yapım büyük izlenme sayısına ulaştı. Çocuk ve gençlerin çok sevdiği yapım Herkül Özgürlük Savaşçısı hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık.
HERKÜL ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI KONUSU NEDİR?
Radical Studio'nun çok sevilen ve daha önce çizgi film ve televizyon dizisi olarak uyarlanan "Hercules: The Thracian Wars" grafik romanı temel aksiyonu filminin yönetmenliğini Brett Ratner üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Ian McShane, Dwayne Johnson, Rufus Sewell Joseph Fiennes, Rebecca Ferguson, Aksel Hennie ve John Hurt gibi birbirinden ünlü isimleri barındıran filmin senaryosunda ise Ryan Condal ve Evan Spiliotopoulos'un imzası olacak.
HERKÜL ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI KÜNYESİ NEDİR?
Yönetmen: Brett Ratner
Tür: Aksiyon, Macera
Yapım Yılı: 2014
Vizyon Tarihi: 25 Temmuz 2014 Cuma
Senaryo: Ryan Condal, Steve Moore
Yapımcı Firma: Film 44, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dil: İngilizce
Orijinal Adı: Hercules: The Thracian Wars
Dağıtıcı Firma: UIP Filimcilik
HERKÜL ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OYUNCULARI KİMLER?
Dwayne Johnson
John Hurt
Ingrid Bolsø Berdal
Rufus Sewell
Joseph Fiennes