Yarasalarla dolu mağaraya giren Bursalı maceracı, yakaladığı yarasayı sevip öptü
Bursalı maceracı İbrahim Sargın, koronavirüs salgınından dolayı bu ara herkesin köşe bucak kaçtığı yarasaların doğal ortamına girdi. Cesaretiyle pes dedirten Sargın, yakaladığı yarasaları sevip öpmeyi de ihmal etmedi.
23.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:32
Bursalı maceracı yarasalarla dolu mağaraya girip eline aldığı yarasayı öptü.
Tüm dünyayı etkisi altına alan "Korona virüs yarasalardan mı bulaştı?" tartışmaları sürerken Bursalı maceracı İbrahim Sargın, yarasalarla dolu mağaraya girip bu gizemli hayvanları inceledi. Uzun süre yarasaları inceleyen maceracı adam eline aldığı yarasayı öpüp tekrar saldı.
İNCELEYİP GERİ SALDI
Bir çok vahşi ve tehlikeli hayvanlarla videolar çeken Sargın, bu defa yarasalarla ilgili video çektiğini söyledi. Eline aldığı hayvanları korkusuzca seven Sargın; onları uzun süre inceleyip sonra doğal yaşamına geri saldı.
PES DEDİRTEN CESARET
Bir çok kimsenin yanına bile yaklaşamayacağı hayvanları eline alıp inceleyen maceracı adam cesaretiyle dikkat çekiyor.
İşte o anlardan kareler;