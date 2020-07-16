Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu

Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel çifti yaklaşık 3 hafta önce ilişkilerini bitirdi. İkili, son günlerde bir dargın bir barışık şekilde ilişkiyi yürütmeye çalıştıkları öğrenildi. Magazin gündemini oldukça meşgul eden ayrılığı ise kimse beklemiyor, çiftin evliliklerine kesin gözüyle bakılıyordu.

DOSTÇA AYRILDILAR

Yaklaşık 3 yıldır beraber olan Erçel ile Dalkılıç çiftinin dost kalarak ayrıldıkları öğrenildi.

YENİDEN BAŞLAMIŞLARDI

Çift, aralık 2017'de aşk yaşamaya başlamış, Erçel'in annesinin vefatından bir süre önce ayrılmışlardı. Dalkılıç, Erçel'i zor günlerinde yalnız bırakmamıştı. Zor günleri atlatan Erçel, Dalkılıç ile yeniden aşk yaşamaya başlamıştı.