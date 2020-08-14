Hercai yeni sezona ne zaman başlayacak? Hercai yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Mardin Midyat Sıla Konağında çekilen dizinin konusu ve oyunları da dikkat çekiyor. Corona virüs nedeniyle dizi ve film çekimleri de durduğu için diziler erken final yapmak zorunda kalmıştı. Merakla beklenen Hercai yeni sezon, fragmanı yayınlandı mı?

HERCAİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı, Hercai yeni sezon tanıtımı da yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

HERCAİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Akın Akınözü,

Ebru Şahin,

Gülçin Santırcıoğlu,

Serhat Tutumluer,

Ayda Aksel,

Macit Sonkan,

Serdar Özer,

Oya Unustası,

Tansu Taşanlar,

İnci Şen

Eda Elif Başlamışlı

HERCAİ NİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Reyya'nın kaza geçirmesi herkesin korkmasına sebep olur. Kazada Reyyan'ı gizemli bir kişi kurtardı. Fakatgizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur.Reyyan ailesiyle daha fazla uzak kalamayacağını anlar ve barışır. Miran'ı yeniden intikam planına dahil edeceğine dair son umut kırıntısını da yitiren Azize Aslanbey, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider. Bir yanda intikamın olmadığı yeni bir hayata adım atan Reyyan ve Miran diğer yanda intikamını almak için ettiği yemini bozup son kurşunu atmak için Şadoğlu konağına gelen Azize Aslanbey son kozlarını paylaşırken, beklenmedik bir haber yaşananların tüm seyrini değiştirir.