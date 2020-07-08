Oyuncu İlay Erkök'ten şoke eden itiraf: Her şeyi çiğ yiyebiliyorum

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Yaren karakterine hayat veren ve rolü ile izleyicileri ekran karşısına kilitleyen İlay Erkök, YouTube kanalı Bi' Başka'dan İrem Erbaş'a samimi açıklamalarda bulundu. Hayatıyla ilgili tüm merak edilen sorulara içtenlikle cevap veren Erkök, yemek zevkinden de bahsetti.

"YEMEĞE İHTİYACIM YOK, HER ŞEYİ ÇİĞ YERİM"

Hercai'nin çekimlerinin Ağustos ayında başlayacağı müjdesini de veren İlay Erkök, dizideki karakteriyle hiç ilgisinin olmadığını hatta sokakta yürürken kendisini tanıyamadıklarını söyledi. Genç oyuncu "Bir adaya düşsen yanına alacağın 3 yemek ne olurdu?" sorusuna "Aslında benim yemeğe ihtiyacım yok. Her şeyi çiğ yiyebiliyorum. Oradaki çiğ balığı, deniz canlılarını yiyebilirim. Ama almak istediğim şeylerden biri herhalde meyveler olur. Meyve çok seviyorum. Özellikle kırmızı meyveler, karpuz çok severim. Mantı isterdim, yoğurtlu sarımsaklı. Suşi isterdim bir de." diye cevap verdi.

"ÇİĞ BALIĞIN KAFASINI KOPARIP 3 DAKİKADA YERİM"

Oyuncu, "İlay'ın bugüne kadar hiç kimsenin duymadığı, takipçilerini şaşırtacak nesi var?" sorusu üzerine "Ben çiğ yiyorum her şeyi. Denizden balığı çıkarıp kafasını koparıp temizleyip 3 dakikada yerim. Kasaptan et ya da kıyma aldığımda büyük bir parça ağzıma atarım" ifadelerini kullandı.

Doğallığıyla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, estetiğinin olmadığını söyledi.