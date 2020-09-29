Hercai bitiyor mu? Hercai final mi yapıyor? Hercai neden bitiyor? Hercai finale kaç bölüm kaldı?

Mia yapım imzalı, 15 Mart 2019 tarihinden itibaren atv'de yayımlanmaya başlayan, yönetmen koltuğuna Barış Yöş'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın yazdığı Hercai dizisi final kararı mı aldı? Hercai neden bityor?

HERCAİ NEDEN BİTİYOR?

Hercai yayın hayatına başladığı günden itibaren reytinglerde ilk sıralarda olmayı başardı. Fakat koronavirüs sebebiyle verilen uzun ara Hercai dizisine yararlı olmadı. Yeni sezonda yeni dizilerle ile istediği başarıyı yakalayamadı. Fakat Hercai dizisinin yapımcısı Banu Akdeniz, "Daha anlatacak çok hikayemiz var. Kanalımız yanımızda.Yapılan algı operasyonuna kanmayın Hercai devam" diyerek söylentileri yalanladı.

HERCAİ OYUNCULARI KİMLER?

Akın Akınözü,

Ebru Şahin,

Ayda Aksel,

Macit Sonkan,

Gülçin Santırcıoğlu