Hercai 40. bölüm fragmanı yayımlandı! Hercai 39. bölüm izle

Hercai yeni bölüm geçen hafta ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Hercai 40. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Hercai yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE...

HERCAİ 40. BÖLÜM FRAGMANI

Yayımlanan yeni bölüm fragamnında Reyyan ile Miran'ın aşkı her şeyden üstün gelir ve boşanmaktan vazgeçerler. Ancak Reyyan babası bunca zamanın acısını Miran'dan çıkarmaya niyetlidir. Hercai yeni bölümde Miran ölüyor mu?

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Artık Azize'nin alacağı intikamın eli olmak istemeyen ve intikamdan vazgeçen Miran, Reyyan'la beraber kendilerine her şeyden uzak bir hayat kurmak için Midyat'tan gitmeye karar verir. Bu karar Şadoğlu ailesinde kabul görür ancak Elif'in ölümünden sonra derin bir yasa boğulan Azize Aslanbey'in iki aile için çok farklı planları vardır.

Torununun ölümünden sonra ailesinden daha fazla kayıp vermek istemeyen Azize son kez Miran'ı kullanarak her şeyi bitirmeye ant içer fakat bunca yıl öldü bilinen Sultan'ın oğlu Aslan Aslanbey geçmişiyle ilgili her şeyi öğrenmiş ve adaleti sağlamak için atalarının topraklarına geri dönmüştür. Aslan'ın ortaya çıkmasıyla kartlar yeniden dağılırken sevdaları yeni bir sınavla karşı karşıya kalan Reyyan ve Miran artık Azize'nin piyonu değil, kendi oyunlarının kurucusu olarak herkese meydan okuyacaktır.