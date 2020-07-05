Sakarya'daki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrası iş müfettişleri görevlendirildi

Sakarya Hendek'te hava fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrası 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve onlarca vatandaşımız yaralanmıştı. Öte yandan patlama bölgesinde 2 iş müfettişi ile teftiş başkan yardımcısının görevlendirildiği bildirildi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Selçuk, paylaşımında, "Sakarya Hendek'te meydana gelen patlama bölgesinde 2 iş müfettişimiz ile teftiş başkan yardımcımızın incelemeleri devam ediyor. Ayrıca psikososyal destek ekiplerimiz patlamadan etkilenen vatandaşlarımız ve ailelerinin yanında." ifadelerini kullandı.