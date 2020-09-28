Mert Çetin, Verona'da gösterdiği performansla İtalya'da gündem oldu
28.09.2020 15:26 | Güncelleme: 28.09.2020 16:00
Sezon başında Roma'dan Hellas Verona'ya kiralanan Mert Çetin, takımının 2 maçta 6 puan alması ve kalesinde hiç gol görmemesinde büyük pay sahibi oldu. Bir diğer Türk stoper Koray Günter'le birlikte oynayan milli oyuncu, gösterdiği performansla İtalya'da gündeme oturdu.
İtalya Serie A'da 2'de 2 yaparak 6 puan toplayan ve kalesinde hiç gol göremeyen Hellas Verona'nın Türk stoperleri Mert Çetin ve Koray Günter performanslarıyla göz doldurdu.
Bu sezon başında Roma'dan transfer edilen milli stoper Mert Çetin ve geçen sezon da Verona forması giyen Koray Günter, ligin ilk maçında da gösterdikleri performansla beğeni kazandı.
HEDEFİ AVRUPA'DA KALICI OLMAK
Geçen sezon devre arasında Roma forması giyerken de Verona'dan teklif alan ancak sezonu Roma'da tamamlamak isteyen Çetin, süreklilik kazanmak ve transferi için istekli olunması nedeniyle Verona'nın teklifini kabul ettiğini söylerken Avrupa'da kalıcı olmayı hedefliyor.